POL-TUT: (Donaueschingen) Frontalzusammenstoß – 54-jährige Ford-Fahrerin schwer verletzt

Donaueschingen (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei

Pkws kam es am Mittwochmittag, gegen 13.25 Uhr, auf der Bundesstraße

27, zwischen Hüfingen und Donaueschingen. Eine in Richtung Hüfingen

fahrende 54-jährige Ford Fiesta-Fahrerin geriet nach der Abfahrt

Donaueschingen-Mitte aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke

Fahrbahnseite und kollidierte dort mit dem VW Caddy eines 63-jährigen

Mannes. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark

beschädigt. Die 54-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack

befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

eingeliefert. Der VW-Fahrer konnte selbständig sein Fahrzeug

verlassen. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich

mittelschwere Verletzungen. Der Sachschaden dürfte sich auf circa

20.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße

gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Unmittelbar nach dem Unfall

kam es zu Behinderungen in beide Fahrtrichtungen. Zu größeren Staus

kam es indes nicht. Die Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion

in Zimmern ob Rottweil übernahm die Ermittlungen.

