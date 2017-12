POL-UL: (BC) Biberach – Auto prallt gegen Baum / Schwer verletzt kam eine 20-Jährige am Mittwoch in ein Krankenhaus.

Ulm (ots) – Die Frau fuhr gegen 10.40 Uhr in der Jahnstraße. Sie

konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr eine Böschung

hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Die 20-Jährige verletzte

sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein

Krankenhaus. Die Feuerwehr kam ebenfalls zu der Unfallstelle. Sie

barg den VW mit einer Seilwinde. An dem Fahrzeug entstand

Totalschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Ein Abschlepper nahm

den Golf mit. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach der Unfallursache.

++++2435470

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail:

ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und

Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Ulm | Publiziert durch presseportal.de.