POL-AUR: Ihlow – Von der Straße abgekommen; Aurich – Unter Drogeneinfluss gefahren

Altkreis Aurich (ots) – Verkehrsgeschehen

In Ihlow wurde am Dienstag gegen 19:55 Uhr ein 25 Jahre alter Man

bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er kam aus ungeklärter

Ursache auf gerader Strecke auf der Oldersumer Straße nach rechts von

der Fahrbahn ab. Sein Audi A4 kam auf der Berme zum Stehen. Am Auto

entstand Sachschaden.

Aurich – Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei hat am Mittwochmorgen gegen 3:10 Uhr den Fahrer eines

BMW im Fischteichweg in Aurich kontrolliert. Dabei stellten die

Beamten fest, dass der 25-Jährige aus Hamburg unter dem Einfluss von

Drogen stand. Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus. Während

der Kontrolle händigte der Mann den Beamten zudem eine Tüte mit

Betäubungsmitteln und Zubehör aus. Diesen stellten die Polizei

sicher.

