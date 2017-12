POL-HM: Verletzter Fußgänger in Hecke aufgefunden (Zeugenaufruf)

Hameln (ots) – Ein Mitarbeiter einer Hamelner Klinik entdeckte am

Freitagabend (22.12.2017) in einer Hecke am Saint-Maur-Platz eine

deutlich alkoholisierte Person. Da der Mann zudem äußere Verletzungen

aufwies, wurde er zur Notaufnahme gebracht und dort behandelt.

Als der Patient angab, dass die Verletzungen von einem

Verkehrsunfall mit Unfallflucht stammen sollen, wurde die Polizei

informiert.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der 57-jährige Verletzte aus

Hameln an, dass er gegen 20.30 Uhr vom Weihnachtsmarkt kommend als

Fußgänger den Thiewall in Richtung Klinikum überschreiten wollte. An

der Ampel sei er von einem dunklen Pkw angefahren worden. Der Wagen

fuhr nach seinen Angaben in Richtung Kastanienwall davon, ohne sich

um ihn zu kümmern. Weitere Details zum flüchtigen Unfallwagen konnte

der Verletzte nicht nennen.

Die Ermittler vom Fachkommissariat 7 gehen den Äußerungen des

Fußgängers nach und ermitteln wegen einer Verkehrsunfallflucht,

ziehen aber auch andere Möglichkeit in Betracht, die die

festgestellten Verletzungen des 57-Jährigen hätten verursachen

können.

Dazu fragen die Ermittler nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten. Hinweise

werden unter der Tel. 05151/933-222 entgegengenommen.

