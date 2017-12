LPI-GTH: Zweimal Totalschaden nach Missachtung Vorfahrt

Nottleben – Landkreis Gotha (ots) – Gestern Vormittag, gegen 09.45

Uhr, fuhr ein 51jähriger Mann mit seinem VW Passat von der K 180N auf

die B 7 bei Nottleben auf. Dabei missachtete er den aus Richtung

Gotha sich nähernden, vorfahrtsberechtigten 33jährigen Fahrer eines

VW Golf. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden durch die Wucht

des Aufpralls in einen Straßengraben geschleudert. Dabei entstand

nicht nur Totalschaden an beiden Pkw. Es wurden auch die Leitplanke

und ein Baum beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein

weiterer Pkw VW wurde beim Überfahren der Trümmerteile an der

Unfallstelle leicht beschädigt. Nach Bergung der Fahrzeuge und

Reinigung der Fahrbahn war die Unfallstelle nach zirka drei Stunden

wieder frei. Verkehrsbehinderungen hatte es nicht gegeben. (aha)

