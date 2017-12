LPI-SHL: Einbruch ohne Beute

Brotterode-Trusetal (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zum

Montag in ein Firmengebäude „Im Beierstal“ in Brotterode-Trusetal

ein. Im Inneren versuchten sie, eine Kasse zu öffnen. Obwohl diese

beschädigt wurde, konnten der oder die Einbrecher keine Beute

erlangen und hinterließen so lediglich Sachschaden in Höhe von 800

Euro.

