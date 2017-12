LPI-SHL: Betrunkener Mopedfahrer

Meiningen (ots) – Ein 18-Jähriger Mopedfahrer war wegen seiner

unsicheren Fahrweise einem Kraftfahrer am frühen Dienstagmorgen in

der Meininger Innenstadt aufgefallen. Als der Mopedfahrer dann an

einer Tankstelle in der Werrastraße im Shop Einkäufe tätigte, hielt

der Zeuge an und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die

Personalien und einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille fest. Es

folgte die entsprechende Anzeige, die Abgabe einer Blutprobe sowie

die Sicherstellung des Führerscheins.

