FW-Stolberg: Leicht verletzter Autofahrer und hoher Sachschaden

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Nachmittag des

2. Weihnachtstages gegen 17 Uhr auf der Kreuzung Europastraße und

Schellerweg. Zwei Autos waren im Bereich der Kreuzung

zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der silberne

Mercedes in den Grünstreifen neben dem Fußgängerüberweg geschleudert.

Sehr viel Glück hatte dabei eine dort stehende Fußgängerin, die die

Europastraße an der Fußgängerampel überqueren wollte. Das Fahrzeug

wurde unmittelbar neben ihr von dem Mast eines Verkehrsschildes

gestoppt. Da der Einsatzzentrale der Feuerwehr Stolberg ein

Verkehrsunfall mit einer im Fahrzeug eingeklemmten Person gemeldet

wurde, rückten der Rüstzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch,

Donnerberg und Mitte, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur

Unfallstelle aus. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt aus

seinem PKW befreit und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in

ein Krankenhaus transportiert. Die Fußgängerin erlitt einen Schock,

konnte aber nach ambulanter Behandlung vor Ort verbleiben.

