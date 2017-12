LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Knau, Saale-Orla-Kreis (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter

versuchte über die Weihnachtsfeiertage gewaltsam in eine Gartenlaube,

welche sich an einem Fischteich befand, einzudringen. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Saale-Orla unter Tel. 03663 4310 entgegen.

