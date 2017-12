LPI-SLF: Pkw überschlagen

Gefell / B 90, Saale-Orla-Kreis (ots) – Am 26.12.2017 befuhr eine

22-jährige Frau mit ihrem Pkw Renault die B 90 aus Richtung Saaldorf

kommend in Richtung Frössen. Nach Befahren eines Waldgebietes geriet

sie auf freier Fläche in einer Rechtskurve ins Schleudern. Auf der

teils feuchten, teils überfrorenen Fahrbahn kam sie nach rechts von

der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw vollständig.

Die Frau konnte ohne fremde Hilfe das Fahrzeug leicht verletzt

verlassen. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand

Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Saalfeld | Publiziert durch presseportal.de.