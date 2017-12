POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden

1. Verletzte durch Reizgas, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße,

25.12.2017, gg. 04.10 Uhr

(ho)Durch versprühtes Reizgas sind am frühen Morgen des 1.

Weihnachtsfeiertages in einer Diskothek mindestens 3 Personen leicht

verletzt worden. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch

unklar. Gegen 04.10 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizei auf die

Verletzten aufmerksam, die über Reizungen der Augen und Atemwege

klagten. Die Verletzten wurden anschließend durch den Rettungsdienst

versorgt. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde vor Ort festgestellt.

Das 2. Polizeirevier hat aufgrund des Vorfalles ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Hochwertige Felgen gestohlen, Wiesbaden-Schierstein,

Christian-Bücher-Straße, 24.12.2017, zwischen 05.00 Uhr und 13.00

Uhr

(ho)Der Besitzer eines Mercedes hat an Heiligabend in

Wiesbaden-Schierstein eine böse Überraschung erlebt. Unbekannte

hatten an seinem Mercedes alle vier Räder abgeschraubt und das

Fahrzeug auf Pflastersteinen abgestellt. Bei der Tat entstand ein

Sachschaden in Höhe von über 4.500 Euro. Das Fahrzeug war auf einem

Parkplatzgelände in der Christian-Bücher-Straße, von ca. 05.00 Uhr

bis 13.00 Uhr, abgestellt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung

zu setzen.

3. Einbrüche an Weihnachten, Wiesbaden, 24.12.2017 (ho)An

Heiligabend wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche

mitgeteilt, wobei es den Täter in zwei von drei Fällen nicht gelang,

in die Wohnräume einzudringen. Im Lilienweg in Dotzheim versuchten

Unbekannte zwischen 13.45 Uhr und 18.00 Uhr in ein Reihenhaus

einzudringen. Die Einbrecher versuchten gleich zwei Fenster

aufzubrechen, was ihnen aufgrund der guten Sicherung jedoch nicht

gelang. Also flüchteten sie ohne Beute vom Tatort. Ein weiterer

Einbruch scheiterte in der Allgäuer Straße in Wiesbaden-Delkenheim.

In diesem Fall wurde von den Tätern ein Einfamilienhaus angegangen,

wo die Täter versuchten, eine Tür aufzubrechen. Diese war jedoch

ebenfalls so gut gesichert, dass die Einbrecher nicht in das Haus

eindringen konnten und flüchteten. Bereits in der Nacht zuvor war es

in der Allgäuer Straße zu einem Einbruch gekommen, bei dem die Täter

unter anderem einen Pkw gestohlen haben. In diesem Fall drangen die

Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in das Einfamilienhaus

ein und stahlen neben Bargeld und anderen Wertsachen auch den

Fahrzeugschlüssel eines hochwertigen silbernen Audi A6 Avant. Mit dem

Pkw, an dem zuletzt die Kennzeichen D-EV 1976 angebracht waren,

flüchteten die Täter. Einen Riesenschreck bekam am Heiligen Abend die

Bewohnerin eine Wohnung in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden.

Sie wurde gegen 21.00 Uhr auf Geräusche in ihrem Schlafzimmer

aufgeschreckt und schaute daraufhin nach dem Rechten. Dabei wurde sie

auf einen Mann aufmerksam, der durch das zum Lüften geöffnete Fenster

in ihre Wohnung eingestiegen war. Der Mann flüchtete nach seiner

Entdeckung mit etwas Modeschmuck sofort vom Tatort. Eine verwertbare

Personenbeschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. In allen

Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Holzstapel in Brand gesteckt, Hünstetten, Wallrabenstein,

26.12.2017, gg. 03.50 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in einer

Feldgemarkung bei Wallrabenstein (seitlich der Landesstraße 3277)

insgesamt 5 Holzstapel in Brand gesteckt. Dabei ist einer ersten

Schätzung zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro

entstanden. Zeugen wurden gegen 03.50 Uhr auf das brennende Holz

aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung

wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Limbach, Wallbach,

Wallrabenstein und Bechtheim alarmiert. Hinweise auf die oder den

Verursacher der Brände liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise dazu

nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

2. Einbrecher machen Beute, Hattenheim, Windeck, Eltville,

24.12.bis 25.12.2017

(ho)An den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen haben Unbekannte bei

3 Einbrüchen erhebliche Schäden verursacht und wertvolle Beute

gemacht. Im Verlauf des Sonntagnachmittags verschafften sich

Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu einer Wohnung

in der Straße „Auf der Irrlitz“ in Hattenheim. Nachdem sie dort nach

Beute gesucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck im Wert

von mehreren Tausend Euro. Gold im Wert von rund 2.000 Euro stahlen

Einbrecher bei einer weiteren Tat in der Nothgottesstraße in Windeck.

Durch eine aufgebrochene Terrassentür drangen die Täter in das

betroffene Einfamilienhaus ein und suchten nach Wertsachen. Mit dem

Gold flüchteten sie vom Tatort. Mehr als 10.000 Euro beträgt der

Schaden bei einem weiteren Einbruch in der Kiedricher Straße in

Eltville. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster des betroffenen

Einfamilienhauses aufgebrochen und alle Räume durchsucht. Mit einem

Schranktresor flüchteten die Täter vom Tatort, wobei ihnen unter

anderem hochwertige Münzen in die Hände fielen. Hinweise nimmt die

Polizei in Eltville oder Rüdesheim entgegen.

