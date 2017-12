POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mercedes Transporter kracht ungebremst in parkenden Volvo: vier Autos zusammengeschoben – Verursacher alkoholisiert

VS-Schwenningen (ots) – Am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, ist ein

Merrcedes Sprinter in der Rietenstraße ungebremst gegen einen

parkenden Volvo gestoßen und hat drei weitere Autos

zusammengeschoben. Am Ende waren fünf Fahrzeuge und ein

Verteilerkasten demoliert.

Der 42-Jährige Sprinter-Pilot prallte kurz nach der Einmündung

Enzstraße ungebremst und mit Wucht ins Heck von einem am rechten

Fahrbahnrand stehenden Volvo. Der Aufprall war so heftig, dass es den

Volvo drehte und gegen einen Verteilerkasten sowie den davor

geparkten Opel schob. Die vorhandene Energie reichte aus, um den Opel

noch gegen einen Mercedes und diesen auf einen Mitsubishi zu

schieben, so dass am Ende fünf Fahrzeuge und ein Verteilerkasten

beschädigt waren. Insgesamt entstand, laut Schätzungen der Polizei,

ein Sachschaden in Höhe von mindestens 13000 Euro. Den größten

Einzelschaden mit etwa 5000 Euro trug der Verursacher selbst. Der

42-Jährige war zur Unfallzeit alkoholisiert, was ihn in der Folge den

Führerschein und etwas Blut kostete. Zwei der demolierten Fahrzeuge,

der Sprinter und der Volvo, waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

