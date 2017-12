POL-MA: St. Leon Rot/BAB 5: 44-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

St. Leon Rot/BAB 5 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Samstagnachmittag auf der A 5 bei St.Leon Rot wurde eine 44-jährige

Autofahrerin schwer verletzt. Ein 56-Jähriger war gegen 16.40 Uhr mit

seinem Audi auf der A 5 von Karlsruhe in Richtung Heidelberg

unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf befuhr er zunächst die

linke Abbiegerspur zur A 6 in Richtung Mannheim. Wegen einer

Verkehrsstauung musste der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer bremsen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste auch der Audi-Fahrer und

wich nach rechts aus. Hier scherte er jedoch so knapp vor einer

nachfolgenden 44-jährigen Fiat-Fahrerin ein, dass diese nicht mehr

rechtzeitig bremsen konnte und dem Audi auffuhr. Dadurch erlitt die

44-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der

Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurden die beiden Abbiegerspuren der A

5 zur A 6 gesperrt. Es ergab sich ein Rückstau von bis zu fünf

Kilometern Länge.

