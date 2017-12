POL-OE: Gefährliche Körperverletzung

Olpe (ots) – Am 1. Weihnachtstag kam es gegen 20:45 Uhr zu

zunächst verbalen Streitigkeiten auf dem Gelände einer Tankstelle in

der Bruchstraße in Olpe. Das Geschehen artete schließlich in eine

Schlägerei aus, in deren Verlauf ein 35-jähriger Mann einem

31-jährigen mit einem Messer eine Schnittwunde im Gesicht zufügte.

Der zunächst flüchtige, ältere Kontrahent konnte im Rahmen von

Fahndungsmaßnahmen angetroffen und das Tatwerkzeug sichergestellt

werden. Da er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen, weiter wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei

ihm sichergestellt. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen dem

Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder

verließ. Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung

und dem Besitz von illegalen Betäubungsmitteln gefertigt.

