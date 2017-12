FW-EN: Wetter – Betriebsgebäude brennt in voller Ausdehnung (Bildmaterial vorhanden)

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die komplette Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Morgen des 1.

Weihnachtsfeiertages zu einem in Vollbrand stehenden Betriebsgebäude

in der Straße „An der Kohlenbahn“ alarmiert. Um 07.12 Uhr schrillten

die Funkmeldeempfänger der ehrenamtlichen Kräfte und parallel

ertönten die Sirenen im Stadtgebiet Wetter (Ruhr). Bei Eintreffen der

ersten Kräfte an der Einsatzstelle stand das ca. 10 m breite und 50 m

lange Gebäude in Vollbrand so Einsatzleiter und Leiter der Feuerwehr

Ralf Tonetti. Von zwei Seiten wurden die Brandbekämpfung und die

Riegelstellung zu einem benachbarten Gebäude durchgeführt. Hierzu

wurden mehrere Strahlrohre und die Drehleiter eingesetzt. Ein

angebautes Lagergebäude blieb durch die Riegelstellung vom Feuer

unversehrt.

Leider konnte allerdings ein schneller Löscherfolg nicht erzielt

werden. Dieses lag zum einen an, in dem Gebäude, eingezogenen

Zwischendecken und der Dacheindeckung aus Dachpappe, die dem Feuer

reichlich Nahrung lieferten. Des Weiteren gab es anfangs Probleme mit

der Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz, sodass zeitweise auch

Löschfahrzeuge im Pendelverkehr fahren mussten. Diese Probleme

konnten aber nach Rücksprache mit dem zuständigen

Energieversorgungs-unternehmen schnell beseitigt werden, hierzu waren

auch Techniker vor Ort.

Durch die Autobahnpolizei wurde die Abfahrt Volmarstein in

Richtung Wetter (Ruhr) gesperrt, ebenso wurde die Straße „An der

Kohlenbahn“ zeitweise voll gesperrt. Trotz der Absperrmaßnahmen

fuhren einige uneinsichtige Verkehrsteilnehmer mit ihrem Auto durch

die Einsatzstelle und gefährdeten die Einsatzkräfte.

Gegen 10 Uhr konnte „Feuer unter Kontrolle“ an die Kreisleitstelle

in Schwelm gemeldet werden und erste überörtliche Kräfte (Feuerwehr

Herdecke und die Kreisfeuerwehrzentrale) aus dem Einsatz entlassen

werden. Für den Feuerschutz im Stadtgebiet Wetter (Ruhr) stand der

Löschzug Bommern der Feuerwehr Witten im Gerätehaus in

Bereitstellung.

Durch die nun noch an der Einsatzstelle befindlichen Einsatzkräfte

wurden immer wieder kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt und bis

ca. 16 Uhr eine Brandwache vor Ort gestellt. Insgesamt waren 80

Einsatzkräfte vor Ort.

Ein Bild von der Lage vor Ort machte sich die zuständige

Fachdienstleiterin der Stadt Wetter (Ruhr) und dankte den

Einsatzkräften anschließend noch für den ehrenamtlichen Einsatz auch

zur Weihnachtszeit.

Der städtische Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt, die

örtliche Polizei sowie die Autobahnpolizei, Straßen NRW, die

Rufbereitschaft vom Ordnungsamt und die Bezirksregierung Arnsberg

waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Durch einige Anwohner wurden die Einsatzkräfte noch mit Warm- und

Kaltgetränken, sowie mit belegten Brötchen und Weihnachtsgebäck

versorgt. Dafür ein großes Dankeschön an diese.

Zur Schadenhöhe und zur Brandursache hat die Polizei die

Ermittlungen aufgenommen.

