FW-WAF: Gebäudebrand an der Alten Beckumer Straße

Ahlen (ots) –

Gegen 19:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Gebäudebrand an

der Alten Beckumer Straße gerufen. Bei Eintreffen der ersten

Fahrzeuge stand bereits das komplette 1.OG und das Dachgeschoß im

Vollbrand. Ein übergreifen auf ein angebautes, zweites Haus konnte

verhindert werden. Die Löschwasserversorgung gestaltete sich zu Begin

des Einsatzes schwierig, schnelle Hilfe kam aber durch umliegende

Landwirte die mit mehreren Güllebhältern Wasser zur Einsatzstelle

transportiert haben. Im Einsatz sind z.Zt 48 Einsatzkräfte der

Hauptamtlichen Wache, der Löschzüge Hauptwache, Süd und Vorhelm mit

17 Fahrzeugen. Ebenso waren ein RTW aus Beckum, im weiteren Verlauf

ein RTW aus Ahlen, so wie das NEF Ahlen an der Einsatzstelle. Die

Wache wird z.Zt mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges

Vorhelm mit 6 Einsatzkräften besetzt. Der Einsatz wird sich

vermutlich noch bis Mitternacht hinziehen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: presse@feuerwehr-ahlen.de

http://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Ahlen | Publiziert durch presseportal.de.