POL-RT: Größerer Polizeieinsatz, Randalierer, Raub, Brand, Einbrüche, Schläger in Haft

Reutlingen (ots) – Reutlingen: Größerer Polizeieinsatz im

Zusammenhang mit „Heiligem Morgen“

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Sonntag gegen 14:40 Uhr

in der Oberamteistraße gekommen. Schon seit den Morgenstunden fand in

der Reutlinger Innenstadt die Veranstaltung „Heiliger Morgen“ statt

in deren Zusammenhang sich ca. 200 Personen in diesem Bereich

aufhielten. Als Einsatzkräfte der Polizei eine Person einer Kontrolle

unterziehen wollten kam eine zweite bislang unbeteiligte männliche

Person hinzu und wollte einem Einsatzbeamten einen Gegenstand aus

seiner Einsatzjacke ziehen. Nachdem dies verhindert werden konnte

versuchte der Aggressor den Beamten mit der Faust zu schlagen worauf

der Täter zurückgedrängt werden konnte. Im Laufe dieser

Auseinandersetzung zerrten schreiende Frauen zusätzlich noch an den

Einsatzjacken der Einsatzkräfte, woraufhin eine größere

Personengruppe aus einer angrenzenden Bar aggressiv auf die

Einsatzkräfte zugingen. Die Beamten wurden mit gefüllten

Plastikbechern beworfen, geschubst, getreten und mit Schlägen

attackiert. Um sich dieser Angriffe zu erwehren mussten die

Einsatzkräfte Schlagstock und Pfefferspray einsetzen. Nachdem weitere

Einsatzkräfte aus dem Präsidiumsbereich hinzugezogen wurden,

beruhigte sich die Lage. Im Zusammenhang mit diesen

Auseinandersetzungen wurden 4 Personen vorläufig festgenommen, welche

nach erfolgter Personalienfeststellung wieder entlassen wurden. Ein

Beamter zog sich an der Unterlippe eine leichtere Verletzung zu.

Mindestens eine weitere Person musste aufgrund des

Pfeffersprayeinsatzes von einem RTW kurzfristig behandelt werden.

Hayingen (RT) Randalierer unterwegs (Zeugensuchmeldung)

Mindestens 40 Leitpfosten, zum Teil mit Orientierungshilfen für

Räumfahrzeuge, haben unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf

Sonntag zwischen 18:00 und 10:50 Uhr auf der L 249 zwischen

Hohenstein-Eglingen und Ehestetten über eine Länge von 1.2 km aus den

Verankerungen gerissen und in die angrenzenden Felder geworfen. An

den Leitpfosten entstanden zwar keine Sachschäden, dennoch war die

Straßenmeisterei Münsingen geraume Zeit damit beschäftigt, die

Leitpfosten in recht zeitaufwändiger Arbeit wieder aufzustellen.

Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im aufgeführten Zeitraum verdächtige Personen gesehen

haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Münsingen unter der

Rufnummer 07381 93640 in Verbindung zu setzen.

Wolfschlugen (ES): Heimrauchmelder löst Großeinsatz von

Rettungskräften aus

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde der Integrierten

Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Esslingen ein ausgelöster

Heimrauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in

Wolfschlugen gemeldet. Die Feuerwehr Wolfschlugen konnte nach

Betreten der Erdgeschoßwohnung in der Küche eines 44-jährigen

deutschen Staatsangehörigen starke Rauchentwicklung feststellen,

welche eventuell von einem auf einer Heizplatte liegenden

Reagenzglas, befüllt mit einer unbekannten Substanz, herrührte. In

der Küche der betroffenen Wohnung konnten im Rahmen des Einsatzes

weitere Chemikalien festgestellt werden. Der Wohnungsinhaber, welcher

zunächst nicht anwesend war, kam später hinzu. Dieser erklärte auf

Nachfrage, dass er diverse Stoffe zur Herstellung von Pyrotechnik in

der Küche aufbewahre, welche dem Chemikaliengesetz und der

Gefahrstoffverordnung unterliegen. Aufgrund der zunächst

unübersichtlichen Lage und um eine Gefährdung der übrigen Bewohner

auszuschließen, wurde das Mehrfamilienhaus nach Absprache mit der

Feuerwehr durch die Polizei geräumt. Der Kriminaldauerdienst des

Polizeipräsidiums Reutlingen übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die

vor Ort befindlichen Bewohner, welche alle unverletzt blieben, wurden

nachfolgend durch das DRK versorgt. Die anschließenden Messungen der

Feuerwehr ergaben keine gesundheitsgefährdenden Werte. Neben einem

Entschärferteam des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde auch

ein Fachberater Chemie der Feuerwehr Ostfildern hinzugezogen, um die

Chemikalien zu begutachten und zu bestimmen. Die verschiedenen Stoffe

waren in mehreren verschlossenen Behältnissen in der Küche gelagert,

welche zum Zwecke der Herstellung von Pyrotechnik, wie Böller und

Feuerwerkskörper, zur Jahreswende dienten. Ein krimineller oder

strafrechtlicher Hintergrund konnte ausgeschlossen werden. Diverse

explosionsfähige Stoffe, welche vor Ort nicht genauer bestimmt werden

konnten, wurden durch die Beamten des Landeskriminalamtes

sichergestellt. Die übrigen, legal erworbenen Stoffe, wurden im

Rahmen der Gefahrenabwehr ebenfalls sichergestellt und von einer

ortsansässigen Spezialfirma geborgen und sicher verwahrt. Nach

Beendigung aller Maßnahmen konnten die Bewohner gegen 22.15 Uhr

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Sachschaden entstand bei

dem Vorfall nicht. Weitere Ermittlungen werden in den kommenden Tagen

durch die Polizei noch getätigt. Unterstützt wurden die Polizeikräfte

durch die Feuerwehren Wolfschlugen und Ostfildern, welche mit 37

Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort waren. Der Rettungsdienst war

mit 18 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen ebenfalls vor Ort.

Esslingen: Versuchter Raub auf offener Straße (Zeugensuchmeldung)

An Heiligabend gegen 17:30 Uhr, kam es in der Lederstraße zu einem

versuchten Raubüberfall. Als ein 24-jähriger Pakistani das Gebäude

verließ, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern zu sich

gebeten, welche sich gegenüber der Wohnungseingangstüre postiert

hatten. Nachdem der Geschädigte auf die Täter zuging, wurde ihm von

einem der Täter mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen und in

die vordere Hosentasche gegriffen. Zeitgleich griff der Komplize in

die hintere Hosentasche des 24-Jährigen. Durch eine Ausweichbewegung

des Geschädigten konnten die beiden Tätern aus der Hosentasche nichts

entwenden. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw an der

Tatörtlichkeit vorfuhr, ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht

und rannten in Richtung Neckarstraße weg. Beide Täter waren männlich

und hatten einen dunklen Teint. Ein Täter war ca. 180cm groß,

schlank, hatte einen schwarzen Vollbart und nach hinten gegelte

schwarze Haare, welche seitlich abrasiert waren. Der zweite Täter war

ca. 170cm groß, hatte eine korpulente Figur und kurze (ca. 5mm)

schwarze Haare. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, welche im

Bereich der Lederstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die

Täter auf der Flucht beobachtet haben, sich unter der Rufnummer

0711/3990-0 an das Polizeirevier Esslingen zu wenden. Insbesondere

wird der zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer gebeten, sich mit

der Polizei in Verbindung zu setzen.

Esslingen: Matratze fängt aus bislang unbekannter Ursache Feuer

In den Vormittagsstunden des Heiligabends geriet im Ortsteil

Zollberg in einem Kinderzimmer eines Mehrfamilienhauses aus bislang

unbekannter Ursache eine Matratze in Brand. Die Bewohner warfen die

Matratze geistesgegenwärtig in die Badewanne und konnten somit

schlimmeres verhindern. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Matratze

vollends ab. Die 3 sich zum Brandausbruch in der Wohnung befindlichen

Personen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in

ein Klinikum eingeliefert. Unter anderem befand sich ein 4-jähriges

Kind darunter. Ein 22-jähriger erlitt durch die Verbringung der

Matratze vom Kinderzimmer in das Bad zusätzlich noch leichte

Brandwunden im Bereich der Schulter und der Hand. Nach bisherigen

ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend

Euro. Ein in der Wohnung aufgefundener Hund wurde zur weiteren

Versorgung dem Tiernotdienst übergeben. Das Polizeirevier Esslingen

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr

Esslingen war mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften und der

Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen sowie 7 Einsatzkräften vor Ort.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Zeit von Donnerstag ca. 17:00 Uhr bis Heiligabend kurz nach

15:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannter Täter im Ortsteil

Leinfelden, Weilerwaldstraße, durch Verbiegen eines Gitters vor einem

Badezimmerfenster und Einschlagen der Glasscheibe gewaltsamen Zutritt

in ein Einfamilienhaus. Im Anschluss wurde das Gebäude durchsucht.

Über entwendete Gegenstände ist bislang nichts bekannt. Der

Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Das Polizeirevier

Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen (ES): In Wohnung eingebrochen

An Heiligabend im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr,

versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster von einer Wohnung in

der Hindenburgstraße aufzuhebeln. Nachdem das Fenster jedoch

standhielt, schlugen die Täter das Glas der Scheibe ein und

entriegelten über den Griff das Fenster. Im Anschluss durchsuchten

die Täter mehrere Zimmer. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde nichts

entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Aichtal (ES): In Wohnung eingebrochen und Tresor entwendet

Im Zeitraum von Freitag 08:00 Uhr bis Heiligabend, gelangten

bislang unbekannte Täter auf der Gebäuderückseite eines kombinierten

Geschäfts-/Wohnhaus im Ortsteil Neuenhaus, Schönaicher Straße auf den

Balkon im 1. OG. Dort öffneten die Täter vermutlich mit einem

Schraubendreher und gezielten Einstichen das Badezimmerfenster und

durchsuchten die Räume. Ein im Büro stehender Tresor mit den Maßen

von ca. 45(H)x505(B)x45(T)cm und einem Gewicht von ca. 40 bis 50kg

wurde entwendet. In dem Tresor befanden sich u. a. Bargeld sowie

mehrere Schlüssel. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die

Spurensicherung. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen

nach den Tätern aufgenommen.

Nürtingen (ES): Beim Betanken geraucht und dadurch Benzindämpfe

entzündet

Ein 25-Jähriger betankte seinen Pkw Daimler Chrysler mittels eines

Benzinkanisters. Eine sich in unmittelbarer Nähe befindliche weitere

Person zündete sich eine Zigarette an. Hierbei entzündeten sich die

Benzindämpfe, so dass es kurzfristig zu einem Brand im Bereich der

Tanköffnung kam. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr

Nürtingen konnten durch den Betanker die Flammen selbstständig

abgelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 8

Einsatzkräften vor Ort.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad – 1

Schwerverletzte

Schwer verletzt wurde eine 16-jährige Fahrerin eines Zweirades

Kreidler am Sonntagnachmittag gegen 14:10 Uhr in der Bahnhofstraße.

Diese befuhr die Bahnhofstraße vom Bahnhof Nürtingen in Richtung

Steinengrabenstraße. In einer abschüssigen scharfen Linkskurve kam

die 16-Jährige zu weit nach rechts und stieß mit dem Vorderrad gegen

den Bordstein. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad,

kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine

Hauswand. Die 16-Jährige, die den erforderlichen Schutzhelm getragen

hatte, wurde durch einen verständigten Rettungswagen in eine Klinik

eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000

Euro.

Rottenburg (TÜ): Räuberischer Diebstahl

Zu einem Diebstahl kam es am 24.12.2017 gegen 10:30 Uhr in der

Stadtlanggasse. In einer Wohnung kam es zwischen einem befreundeten

Mann und einer Frau zunächst zu einem verbalen Streit in deren

Verlauf der polizeibekannte 29-jährige Mann der 25-jährigen

Geschädigten eine Ohrfeige gab. Danach nahm er die Handtasche der

29-Jährigen an sich und entfernte sich aus dem Haus, wobei er von dem

Opfer verfolgt wurde. Die 29-jährige konnte den Täter noch an seiner

Bekleidung fassen, doch dieser entledigte sich seiner kompletten

Oberbekleidung und flüchtete weiter in Richtung Zehntscheuer. Nachdem

sich die Geschädigte auf das Polizeirevier Rottenburg begab, kam

kurze Zeit später der Täter, worauf es auf der Polizeidienststelle

noch zu weiteren verbalen Entgleisungen kam. Während der

Anzeigenaufnahme gab der 29-Jährige der Frau den entwendeten

Geldbetrag wieder zurück, trotzdem ermittelt das Kriminalkommissariat

Tübingen in dieser Angelegenheit.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Schläger in Haft – Gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des

Polizeipräsidiums Reutlingen –

Heftige Auseinandersetzungen ereigneten sich bereits am Samstag

gegen 16:00 Uhr in der Wannweiler Straße. In einer Arbeiterunterkunft

kam es nach einem Streit über Lärm zu einem brutalen Übergriff.

Dabei schlug zuerst ein 22-Jähriger mehrfach mit einer Bierflasche

auf einen ebenso 22-jährigen Geschädigten ein und auch ein

29-jähriger Tatgenosse ging mit einer Flasche auf das Opfer los.

Nachdem das Opfer sich in einem Zimmer verbarrikadiert hatte, brachen

die 2 Täter und noch ein weiterer 45-jähriger Täter die Türe auf und

insgesamt zu Dritt gingen sie jeweils mit Bierflaschen auf das Opfer

zu. Nur durch einen Sprung aus dem Fenster konnte sich das

22-jährige Opfer in Sicherheit bringen. Der 22-Jährige erlitt dadurch

vielfache erblich blutende Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich.

Ebenso an diesem Samstag schlugen die drei Tatverdächtigen auf einen

31-Jährigen Mitbewohner ein. Dabei schlugen sie mit Fäusten und

traten mit Füßen auf das Opfer ein. In Folge dieser

Auseinandersetzung stürzte der 31-Jährige eine Kellertreppe hinunter.

Dabei erlitt das Opfer eine Unterarm- und Jochbeinfraktur sowie

weitere erhebliche Gesichtsverletzungen. Die nicht im Bundesgebiet

wohnhaften Beschuldigten wurden am Sonntag einem Haftrichter

vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Tübingen: Exhibitionist aufgetreten (Zeugensuchmeldung)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr betrat ein bislang noch

unbekannter Sittenstrolch in einem Studentenwohnheim in der

Charlottenstraße das unverschlossene Zimmer einer 22-jährigen Frau

und begab sich an deren Bett. Vor der noch schlafenden Frau onanierte

der Täter und verließ anschließend das Zimmer wie auch das

Studentenwohnheim. Der Täter wird wie folgt beschreiben: Ca. 20-35

Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Figur mit schulterlangen Haaren.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer:

07071/9728660 entgegen.

Tübingen: Graffiti an Kirche (Zeugensuchmeldung)

Durch einen bislang unbekannten Schmierfink wurde in der Nacht vom

Samstag auf Sonntag die Stiftskirche am Holzmarkt mit einem

Schriftzug beschmiert. Der ca. 4,5 x 1 Meter lange Schriftzug wurde

in grüner und schwarzer Farbe angebracht. Täterhinweise erbittet das

Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer: 07071/9728660.

