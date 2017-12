POL-EL: Herzlake – Autofahrerin lebensgefährlich verletzt

Herzlake (ots) – Am Sonntagmittag ist es auf der Andruper Straße

zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 66-jährige Frau aus

Haselünne war gegen 13 Uhr mit ihrem VW Up in Richtung Herzlake

unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Frau

wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Die

Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei

Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

