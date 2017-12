POL-EL: Haren – Adventskranz fängt Feuer

Haren (ots) – Am Sonntagabend ist es an der Georgstraße zu einem

Brand an einem Wohnhaus gekommen. Verletzt wurde niemand. Ein auf der

Terrasse abgestellter Adventskranz hatte gegen 23.15 Uhr Feuer

gefangen und sich über den Tisch und die Terrassenüberdachung auf das

Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte

größere Gebäudeschäden verhindern. Die Sachschadenshöhe ist bislang

unbekannt.

