POL-EL: Haselünne – Weihnachtsgeschenke, Bargeld und Schmuck gestohlen

Haselünne (ots) – Am späten Sonntagnachmittag wurde eine

77-jährige Bewohnerin der Hasestraße Opfer eines Trickdiebstahles.

Die Seniorin wurde gegen 17.15 Uhr von einer bislang unbekannten Frau

unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt und in ein Gespräch

verwickelt. Zeitgleich drangen Komplizen der Frau in die Wohnung ein

und entwendeten diverse Weihnachtsgeschenke, Schmuck und Bargeld. Der

Gesamtschaden wird auf mehr als eintausend Euro beziffert. Eine

Beschreibung der Tatverdächtigen liegt aktuell noch nicht vor. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der

Polizei Haselünne zu melden.

