Polizeipresse

Mannheim (ots) – Der 23-jährige Skodafahrer, der bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw am 07.03.2018 schwer verletzt wurde, ist den Verletzungen am späten Freitagnachmittag erlegen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim stv. PvD […]